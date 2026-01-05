Estelí: Rescatan a hombre que cayó a barranco en Quebrada La Estanzuela

Pobladores, bomberos y miembros de la Cruz Blanca rescataron anoche a Tobías Rocha Mendoza, varias horas después de haber caído desde una roca a un barranco en el sector del Salto de La Estanzuela, en el municipio de Estelí.

Familiares de Rocha informaron que este salió en la mañana a pastorear el ganado de su padre y debía regresar en horas de la tarde, pero al no llegar se preocuparon y fueron en su búsqueda.

Fue en esa labor que lograron encontrarlo gravemente lesionado por lo que procedieron a buscar como rescatarlo, ya que por la maleza y la forma del terreno se hacía difícil.

Rocha se quebró el brazo derecho y sufrió un fuerte golpe en la columna, que le impedían moverse, por lo que se improvisó una camilla con ramas para poderlo sacar del lugar y luego fue trasladado a un centro asistencial.