Estelí: Motociclista se mata al impactar camioneta y caer en alcantarilla

Víctima de politraumatismo murió la noche de este domingo el joven Delvin Zeledón, al sufrir accidente de tránsito cerca de la ciudad de Estelí.

Delvin viajaba a exceso de velocidad en su motocicleta cuando impactó en un costado de una camioneta, y al perder el control cayó en una alcantarilla, quedando muerto en el fondo.

Cazadores de noticias informaron que Delvin Zeledón estuvo en una gallera en la zona de San Roque y sufrió el mortal accidente cuando se dirigía a su casa ubicada en el barrio El Rosario, en la ciudad de Estelí.