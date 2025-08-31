type here...
Buscar
28.7 C
Managua
domingo, agosto 31, 2025
Sucesos

Estelí: Motociclista se mata al impactar camioneta y caer en alcantarilla

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Víctima de politraumatismo murió la noche de este domingo el joven Delvin Zeledón, al sufrir accidente de tránsito cerca de la ciudad de Estelí.

Delvin viajaba a exceso de velocidad en su motocicleta cuando impactó en un costado de una camioneta, y al perder el control cayó en una alcantarilla, quedando muerto en el fondo.

Cazadores de noticias informaron que Delvin Zeledón estuvo en una gallera en la zona de San Roque y sufrió el mortal accidente cuando se dirigía a su casa ubicada en el barrio El Rosario, en la ciudad de Estelí.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456