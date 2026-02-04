Estelí: Motociclista fallece tras impactar contra vehículo que iba a ser metido en garaje
En el Hospital San Juan de Dios se rindió ante la muerte el joven Jordy Derivan González Tercero, de 18 años, tras resultar gravemente lesionado al impactar en moto contra un carro en Estelí.
El percance vial ocurrió la mañana de este miércoles del monumento Miguel Alonso 250 metros al sur, en el barrio El Paraíso, de la zona La Chiriza.
El joven circulaba en la moto marca Bajaj color amarillo, placa M 317-199, cuando la señora Exania del Carmen Centeno Lanuza, de 52 años, realizó un giro indebido para meter al garaje de su casa el automóvil marca Kia, color azul, placas JI 6855.
Un vídeo de seguridad muestra el momento cuando la señora arrancó para meterse al garaje, y en ese instante, el motociclista que circulaba de sur a norte, a exceso de velocidad, impacta contra la parte frontal-izquierda del vehículo.
Producto de la colisión, Jordy Tercero perdió el control de la moto e impactó contra un árbol, luego salió volando y se golpeó contra dos motos estacionadas, que luego le cayeron encima.
El joven fue trasladado en una camioneta particular hacia el hospital de Estelí, donde varias horas después entregó su alma al Creador.