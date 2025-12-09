Estelí: Hombre fallece en la vía pública por presunta bronco aspiración

En horas de la tarde de ayer lunes 8 de diciembre, fue encontrado el cuerpo sin vida de Wilmer Ariel Jarquín Calero, de 40 años, en una calle del barrio William Fonseca, en la ciudad de Estelí.

Hombre de Estelí hallado sin vida por presunta broncoaspiración. Foto Cortesía

El deceso fue determinado por la Policía Nacional y el personal médico forense como presunta broncoaspiración, es decir, el ahogamiento con su propio vómito.

Según el relato de su hermana, Santos Guillén Jarquín, el hombre había estado ingiriendo licor en los días previos.

Al llegar al sitio, los socorristas de Cruz Blanca confirmaron que Jarquín ya no presentaba signos vitales.

Agentes del Instituto de Ciencias Forenses y Criminalística de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

