Estelí: Ebrio termina noche de copas accidentado en carretera a Miraflores

Vivo de milagro este Manuel de Jesús Arostegui, de 42 años, luego de derrapar anoche en un tramo de la carretera entre la ciudad de Estelí y la comunidad Miraflores.

Arosteguí al accidentarse por la velocidad y estado de ebriedad en que andaba quedó a un lado de la vía y sobre su humanidad la moto que conducía.

El motociclista Alexander Cruz, al transitar por la vía fue quien vio tirado a Manuel Arosteguí, para luego solicitar apoyo a la Cruz Blanca.

«Afortunadamente, las luces de mi moto son altas y eso me ayudó a poder verlo; cuando estacioné, pensé que estaba muerto, pero respiraba. En ese instante llamé a la Cruz Blanca. Lo bueno es que no circulaba un automotor pesado; de lo contrario, pobre hombre, no estaría vivo», dijo Alexander Cruz.

Los paramédicos lo estabilizaron y lo trasladarían al hospital San Juan de Dios, sin embargo era tal los grados de alcohol que Manuel Arosteguí se negó, por lo que quedó en manos de la policía que de seguro lo llevaron preso y esta mañana luego de que le pasaran los efectos del licor dando gritos de dolor por los golpes que sufrió.

En otro accidente de tránsito con severas lesiones resulto Freddy Valdivia Girón, al impactar contra un semoviente que se le atravesó en la vía en la comarca La Chichi Mora, municipio de Jalapa, Nueva Segovia.

Freddy Valdivia, se desplazaba en su moto color negro, placa NS 15566, cuando impacto con el animal, vecinos acudieron en su auxilio y lo trasladaron al Hospital Pastor Jiménez, en Jalapa.

