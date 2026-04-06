Estelí: adolescente se mata en accidente de moto en Las Mesitas

Por Jonathan Morales
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Esta mañana falleció el joven Aaron Romero, de 17 años de edad, debido a las graves lesiones que sufrió en accidente de moto.

Trágico accidente en curva peligrosa de Las Mesitas
Trágico accidente en curva peligrosa de Las Mesitas

El hecho ocurrió en el kilómetro 162 y medio, sector conocido como Las Mesitas, al norte de la ciudad de Estelí.

Datos preliminares indican que Romero, viajaba con Edwin Cruz Aguirre, de 19 años, de norte a sur y debido a la velocidad perdió el control al tomar una curva saliéndose de la vía y derrapando.

Al rodar por la vía sufrió las graves lesiones que llevaron a la muerte en el lugar, en tanto la Cruz Blanca, dio atención pre hospitalaria a Cruz Aguirre, siendo llevado al hospital San Juan de Dios.

Mientras que el cuerpo de Aaron Romero, sería llevado a la que fuera su casa de habitación en Yalagüina, Madriz.

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