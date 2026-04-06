Estelí: adolescente se mata en accidente de moto en Las Mesitas

Esta mañana falleció el joven Aaron Romero, de 17 años de edad, debido a las graves lesiones que sufrió en accidente de moto.

Trágico accidente en curva peligrosa de Las Mesitas

El hecho ocurrió en el kilómetro 162 y medio, sector conocido como Las Mesitas, al norte de la ciudad de Estelí.

Datos preliminares indican que Romero, viajaba con Edwin Cruz Aguirre, de 19 años, de norte a sur y debido a la velocidad perdió el control al tomar una curva saliéndose de la vía y derrapando.

Al rodar por la vía sufrió las graves lesiones que llevaron a la muerte en el lugar, en tanto la Cruz Blanca, dio atención pre hospitalaria a Cruz Aguirre, siendo llevado al hospital San Juan de Dios.

Mientras que el cuerpo de Aaron Romero, sería llevado a la que fuera su casa de habitación en Yalagüina, Madriz.

