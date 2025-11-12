Estafadores simulan compra en ferretería para sustraer productos valorados en más de 20 mil córdobas

La Policía Nacional investiga un sofisticado caso de estafa y robo ocurrido en la ferretería Danielka, ubicada en el barrio Georgino Andrade, en el Distrito VII de Managua.

Estafa en ferretería de Managua: la Policía investiga robo

Dos sujetos, que se hicieron pasar por clientes, lograron adueñarse de material para sistemas eléctricos y otros productos valorados en más de 20 mil córdobas utilizando una maniobra de distracción.

Según el relato de los trabajadores, los hombres llegaron en motocicleta y solicitaron un pedido considerable, asegurando que el pago se realizaría contra entrega en una supuesta vivienda en el sector de Rubenia.

Un empleado de la ferretería llevó la mercancía al lugar indicado, donde uno de los estafadores le dijo que se dirigiera a otra casa cercana para recibir el dinero de parte de su madre.

Al regresar de la supuesta casa de pago, la cual estaba cerrada, el empleado descubrió que los sujetos y todo el material habían desaparecido.

Los afectados presumen que se trata de los mismos individuos que días antes realizaron un robo similar en otra ferretería de Managua, lo que sugiere que están operando de manera organizada contra negocios del sector.

