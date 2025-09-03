Esposo se le baila 170 mil córdobas a su mujer, en Jinotega

Doña Francisca Guerrero Obando, de 39 años, denunció a su esposo Rubén Valdivia Hernández, de 48, por robarle 170 mil córdobas en efectivo.

El hecho ocurrió en la comarca El Raicero, en el municipio de Jinotega, días después que doña Francisca vendió una propiedad.

La afectada relató que después de recibir los 170 mil córdobas, los guardó en su casa, en un lugar que solo su esposo sabía.

Horas después salió a realizar un mandado, y al regresar a su vivienda, no encontró el dinero, ni a su esposo.

UNA CAMISA Y UN PANTALÓN

Siempre en la ciudad de Jinotega, delincuentes desconocidos dejaron a doña Leticia Herrera Arauz, solo con la mudada que andaba puesta.

La perjudicada habita en el barrio La Pampa donde sujetos desconocidos ingresaron a su casa y se le llevaron toda su ropa.

LO DEJAN SIN CELULAR

En tanto, en el barrio 19 de Julio, de la ciudad de Las Brumas, un jovencito de 16 años, fue despojado de 3 mil córdobas en efectivo y un celular valorado en 120 dólares.

El jovencito relató que minutos después de salir de una agencia de remesas donde retiró el dinero, fue interceptado por sujetos que lo intimidaron con cuchillos para asaltarlo.

