Enfrentamiento a machetazos deja 4 heridos en El Castillo, Río San Juan

Cuatro personas resultaron con heridas de distinta consideración tras enfrentarse con machetes en la comunidad conocida como La Trocha, en la zona fronteriza con Costa Rica, en El Castillo, Río San Juan, este lunes temprano.

Nuestro colaborador en la zona José Duarte informó que los heridos pertenecen a dos grupos de personas que se liaron a machetazos y con cuchillos a eso de las 12 con 35 minutos de la madrugada de hoy.

Los heridos son Sandra Gómez López, de 19 años; Guadalupe Gómez López, de 19; Carlos Antonio López Castillo, de 37, y Bayardo José Gómez, de 44 años.

Los lesionados fueron trasladados al Puesto de Salud “Camilo Diaz”, de la comunidad Boca de Sábalos para recibir atención médica.

Pobladores de la zona afirmaron que hay más personas heridas pero que se fueron en busca de atención médica hacia territorio costarricense.

Las causas del enfrentamiento y los demás detalles están siendo investigadas por las autoridades policiales.

