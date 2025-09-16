type here...
Encuentran sin vida a un adulto mayor en Poza de La Cruz de España en San Jorge, Rivas

Por Jhonny Martínez
Un desconocido, de unos 70 años de edad, fue encontrado flotando muerto en una poza en el barrio Cruz de España, en San Jorge, Rivas, la mañana de este martes.

Hallan hombre muerto en poza de Rivas, Cruz de España

El hallazgo fue realizado por pobladores del sector en la poza de 5 metros de profundidad localizada del Museo de Nicaragua 800 metros al Sur.

Tras ser alertadas del hecho, al lugar se presentó un equipo técnico de investigación de las fuerzas policiales para iniciar las pesquisas del caso.

Mientras tanto, miembros de los Bomberos Unidos llegaron a la poza para recuperar el cuerpo del infortunado.


