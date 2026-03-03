Encuentran sin vida a reconocido gallero de Somoto

Agentes de la Policía Nacional investigan las causas de muerte del ciudadano Víctor Emilio Orozco, reconocido gallero del sector La Rioja en el municipio de Somoto, en el departamento de Madriz, la tarde de este lunes.

Investigan la muerte del gallero Víctor Orozco

El cuerpo del infortunado de Víctor Orozco, fue encontrado por lugareños que pasaban por un predio baldío.

Los oficiales al recibir el llamado de la población se movilizaron al lugar junto al médico forense para determinar las causas de muerte del reconocido gallero.

