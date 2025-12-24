Encuentran sin vida a mujer en un barranco de El Tuma – La Dalia

Esta madrugada personas que se dirigían a sus trabajadores alertaron a la policía del cuerpo de una mujer no identificado el que estaba al fondo de un barranco del municipio de La Dalia, Matagalpa.

El hallazgo fue hecho exactamente en la salida norte del caso urbano de La Dalia, de la gasolinera Diago 75 varas al norte.

La Policía de la localidad se movilizó de inmediato al lugar para determinar junto con un forense las causas de muerte de la infortunada, e indagar su identidad.

