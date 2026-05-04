Encuentran sin vida a joven flotando en el malecón de San Carlos

El joven Franklin Eduardo Morales Vanegas, de 27 años, fue hallado flotando muerto la tarde de este domingo en el malecón de San Carlos, en Rio San Juan.

Franklin era oriundo de Pueblo Nuevo, en el departamento de Estelí, de donde salió en compañía de Winston Alfredo López hacia Costa Rica, a trabajar, pero este domingo decidió darse un chapuzón, y se ahogó.

El cuerpo fue recuperado por miembros de la Naval del Ejército de Nicaragua, y la Portuaria. La Policía de San Carlos sigue investigando el hecho, según nos informó nuestro corresponsal en la zona José Duarte.

