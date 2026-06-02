Encuentran sin vida a ciudadano reportado como desaparecido en La Paz, Carazo

El señor Carlos Luis Jiménez Salazar, de unos 60 años, fue encontrado sin vida por pobladores en la comarca La Muralla, una zona rural del municipio de La Paz, en el departamento de Carazo, la mañana de este martes.

Carlos Luis Jiménez Salazar

La víctima, quien habitaba en ese municipio, había sido reportada como desaparecida por sus familiares, quienes manifestaron a las autoridades su profunda preocupación al perder total contacto con él desde días atrás.

Al lugar del hallazgo se presentaron las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los detalles y las causas exactas que provocaron el deceso del ciudadano.

