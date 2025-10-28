Encuentran sin vida a ciclista arrastrado por fuertes corrientes en Malpaisillo

Después de 12 horas de intensa búsqueda, la mañana de hoy martes fue localizado el cuerpo sin vida del señor José Benito Hernández Páiz, de 62 años, quien la noche de ayer lunes fue arrastrado por una corriente en Malpaisillo – Larreynaga, en León.

Hallan sin vida a José Benito en corrientes de León

Cazadores de noticias informaron que el hecho sucedió en el sector de La Fortuna, de la comunidad El Terrero número 4, donde don Benito intentó cruzar una rampa a bordo de su bicicleta, siendo arrastrado por las correntadas ocasionadas por el aguacero nocturno.

Pobladores de la zona y familiares de José Benito Hernández iniciaron de inmediato la búsqueda, pero fue hasta la mañana de hoy cuando lograron encontrarlo sin vida en un cauce natural de 5 metros de profundidad en la comunidad Las Palmeritas.

El cuerpo fue recuperado con ayuda de los Bomberos Unidos de Nicaragua y entregado a su sobrino José Antonio Reyes Paiz, de 56 años.

Con la muerte de José Benito, ya suman dos las personas que han fallecido tras ser arrastradas por corriente en León en el mes de octubre.

