Encuentran muerto, desangrado, a joven en el barrio Pedro Joaquín Chamorro de Juigalpa

En medio de un charco de sangre fue encontrado muerto el joven José Antonio Bravo Aguilar, de 26 años de edad, en las afueras de una vivienda en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, en Juigalpa, Chontales.

El cuerpo sin vida fue hallado exactamente de la gasolinera Uno Asunción tres cuadras y media al oeste, la tarde de ayer domingo, luego de que rastros de sangre sobre el adoquinado llevaran a personas a asomarse en el lugar.

Pobladores de la zona indicaron que el hombre tenía una herida de cuchillo en el antebrazo izquierdo, y según el forense que revisó el cadáver, la causa directa de muerte fue una hemorragia masiva.

Aunque inicialmente los vecinos del sector creían que había sido víctima de la delincuencia, el dictamen forense determinó que la herida en el antebrazo izquierdo fue hecha por él mismo.

Al momento del hallazgo, José Antonio tenía unas 9 horas de haber muerto, y según su cónyuge la última vez que se comunicó con ella fue a las 4 de la tarde del sábado, cuando le dijo que estaba bebiendo licor y que llegaría a la casa en unos 40 minutos, lo que no sucedió.

La repentina partida de José Antonio Bravo causó asombro y tristeza entre familiares y conocidos, quienes no se explican qué pudo haberlo empujado a tomar la fatal determinación.

