Encuentran muerto a joven en comunidad indígena de Waspam

El joven Omier Douglas Fabián, de 18 años de edad, fue encontrado muerto mediante la asfixia mecánica en la comunidad de Ulwas, en Waspam, Caribe Norte.

Hallan muerto a joven en Ulwas, investigación en curso

El cuerpo del muchacho fue descubierto la mañana de este viernes al pie de un árbol por el profesor Saiman Kinan, quien de inmediato avisó a las autoridades competentes.

Un equipo de investigadores de la Policía Nacional se presentó al lugar para realizar las pesquisas y determinar con exactitud las circunstancias de la muerte.

El fallecido era originario del sector y su padre pidió que se investigue el caso, asegurando que su hijo no tenía problemas que lo llevaran a privarse de la vida, y supone que lo mataron y luego lo colgaron.

