Encuentran muerto a hombre de la tercera edad en un río de Abisinia, Jintoega

Un adulto mayor de identidad desconocida fue encontrado muerto en un río en la comunidad de Abisinia, en el municipio El Cuá, en el departamento de Jinotega.

Hallan sin vida a un hombre en río de El Cuá, Jinotega

El hallazgo del cuerpo fue realizado en horas de la mañana de este miércoles por personas que se dirigían a realizar sus labores agrícolas a fincas de la zona.

El infortunado era moreno, delgado, de pelo corto negro, y estaba vestido con una camisa manga larga color negro, pantalón de azulón y botas de hule color negro.

Se presume que podría tratarse de un obrero de alguna hacienda del sector, pero debido a su avanzado estado de descomposición, si no es reconocido en las próximas horas, será sepultado en ese sector.

