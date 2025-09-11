type here...
30.7 C
Managua
jueves, septiembre 11, 2025
Sucesos

Encuentran muerto a hombre cerca de las costas del Lago Cocibolca, en Granada

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un hombre de identidad desconocida, fue encontrado sin vida, la mañana de este jueves en una loma localizada en el sector de La Cabaña Amarilla, cerca de las costas del lago Cocibolca, en la ciudad de Granada.

Hallan cadáver en loma cercana al lago Cocibolca
Hallan cadáver en loma cercana al lago Cocibolca

Habitantes de la zona presumen que podría tratarse de un enfermo mental que había sido visto en días anteriores merodeando por la zona.

Al lugar del hallazgo se presentaron miembros de las fuerzas policiales y un experto forense para investigar las causas de muerte del infortunado, y tratar de identificarlo.

