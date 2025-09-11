Encuentran muerto a hombre cerca de las costas del Lago Cocibolca, en Granada

Un hombre de identidad desconocida, fue encontrado sin vida, la mañana de este jueves en una loma localizada en el sector de La Cabaña Amarilla, cerca de las costas del lago Cocibolca, en la ciudad de Granada.

Hallan cadáver en loma cercana al lago Cocibolca

Habitantes de la zona presumen que podría tratarse de un enfermo mental que había sido visto en días anteriores merodeando por la zona.

Al lugar del hallazgo se presentaron miembros de las fuerzas policiales y un experto forense para investigar las causas de muerte del infortunado, y tratar de identificarlo.

