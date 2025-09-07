Encuentran fallecida a doctora extranjera en casa que alquilaba en Tola, Rivas

La ciudadana estadounidense Zoe Allen Martínez, de 57 años, fue encontrada muerta la tarde de hoy domingo, en el segundo piso de la casa que alquilaba, en el costado norte del parque central de Tola, en el departamento de Rivas.

El hallazgo del cuerpo lo realizó su ex pareja Joaquín Obando, propietario de un Ciber que funciona en la planta baja del inmueble.

Obando dijo a las autoridades que notó raro que doña Zoe no bajaba de su cuarto, y al subir al segundo piso, la encontró fallecida en la habitación.

Doña Zoe Allen Martínez era originaria de Texas, Estados Unidos, pero tenía unos 10 años de vivir en Tola, Rivas.

Era médico pediatra y se ganó el cariño de los pobladores de Tola por las consultas que brindaba a los niños de la localidad.

Conocidos dijeron que tras la ruptura amorosa con Joaquín Obando, ella tomaba licor con mucha frecuencia.

Al lugar se desplazaron agentes policiales y el médico forense del departamento de Rivas para esclarecer las causas de muerte de la extranjera.