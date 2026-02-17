Encuentran cuerpo de pescador de 70 años ahogado en el Lago Cocibolca

Esta mañana fue encontrado el cuerpo del pescador Abelardo Flores González, de 70 años, quien la tarde del pasado domingo se ahogó en las aguas del lago Cocibolca, en la zona del municipio de Altagracia, Isla de Ometepe.

Hallan cuerpo de pescador ahogado en el lago Cocibolca

El cuerpo fue localizado por pescadores de la zona, en la comunidad Tichaná, zona costera del Gran Lago de Nicaragua, cerca de donde se ahogó.

El día de la fatalidad, don Abelardo realizaba labores de pesca cuando cayó de su bote, al parecer de manera accidental.

El cuerpo de don Abelardo fue entregado a sus familiares para que le den cristiana sepultura.

