type here...
Buscar
33.7 C
Managua
martes, agosto 19, 2025
Sucesos

Encuentran cuerpo de ganadero que se ahogó en río de Teustepe

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El cuerpo del señor Narciso Bermúdez Jarquín, de 68 años, fue encontrado flotando la mañana del lunes en las aguas del río Fonseca, a su paso por la comarca La Calera, en Teustepe, Boaco.

Trágica muerte de Narciso Bermúdez en río Fonseca
Trágica muerte de Narciso Bermúdez en río Fonseca

Según las investigaciones preliminares, don Narciso cayó de manera accidental de una parte elevada y terminó dentro de las aguas el río donde se ahogó.

El cuerpo de Bermúdez Jarquín fue localizado por uno de sus hijos en el sector conocido como El Tamarindo.

Don Narciso Bermúdez era un reconocido ganadero de Teustepe, Boaco, donde se le dio cristiana sepultura.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456