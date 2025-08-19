Encuentran cuerpo de ganadero que se ahogó en río de Teustepe

El cuerpo del señor Narciso Bermúdez Jarquín, de 68 años, fue encontrado flotando la mañana del lunes en las aguas del río Fonseca, a su paso por la comarca La Calera, en Teustepe, Boaco.

Trágica muerte de Narciso Bermúdez en río Fonseca

Según las investigaciones preliminares, don Narciso cayó de manera accidental de una parte elevada y terminó dentro de las aguas el río donde se ahogó.

El cuerpo de Bermúdez Jarquín fue localizado por uno de sus hijos en el sector conocido como El Tamarindo.

Don Narciso Bermúdez era un reconocido ganadero de Teustepe, Boaco, donde se le dio cristiana sepultura.

