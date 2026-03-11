Descompensada mental es hallada sin vida en las costas del Gran Lago

La señora Rosa Esmeralda Manzanares, de 41 años, fue encontrada muerta la mañana de este miércoles en las costas del Lago Cocibolca, en el sector de Los Chilamates, en el centro turístico de la ciudad de Granada.

Cuerpo hallado en la costa granadina

Según sus familiares, Rosa Manzanares padecía de problemas mentales desde hacía varios años y residía en el barrio El Domingazo, a pocas cuadras de donde fue la estación del ferrocarril en la Gran Sultana.

Una hermana dijo que la última vez que la vio fue ayer en horas de la tarde cuando le dijo que andaba hambre y luego de comer salió de su casa con rumbo desconocido y no llegó a dormir.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes policiales acompañados de un médico forense quien revisó el cuerpo sin vida, determinando que la infortunada murió ahogada, descartando mano criminal.

Los parientes dijeron que Rosa Esmeralda dejó huérfano a un niño de 11 años, y ante la difícil situación de la familia, las autoridades de la alcaldía de Granada, donaron el ataúd y trasladaron el cuerpo a la vivienda para sus debidas honras fúnebres.