Encuentran a inquilino sin vida en Bluefields

La noche de este lunes, fue encontrado sin vida el ciudadano Robert Lester Campbell, en el interior del cuarto que alquilaba en una vivienda situada en el barrio Central de Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte del señor Campbell, cuyo cuerpo tiene más de 24 horas de fallecido.

Las autoridades de la Policía Nacional se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles y descartar mano criminal.

