Encuentran a hombre sin vida en las aguas del río Wany, en Siuna

Un varón de identidad desconocida fue encontrado ahogado y en estado de descomposición en las aguas del río Wany, en Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Orillas del río Wany: Escena del hallazgo en Siuna

El hallazgo fue realizado al mediodía de este lunes por pobladores que recorrían la zona y les avisaron de inmediato a la Policía Nacional del Triángulo Minero.

El dictamen del médico forense estableció que el fallecimiento ocurrió al menos dos días antes del hallazgo.

Se presume que el individuo, aparentemente bajo los efectos del alcohol, intentó atravesar el caudaloso río y terminó siendo arrastrado por la corriente.

Ante la falta de familiares que reclamaran el cuerpo descompuesto, las autoridades decidieron darle cristiana sepultura en las mismas orillas donde fue encontrado.

