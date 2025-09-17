Encarcelan a par de sujetos que acabaron con la vida de su pofi de guaro en Nueva Segovia

A las celdas policiales de Nueva Segovia fueron trasladados los sujetos Moisés Isaías Ruíz Maldonado y Rubén Ruedas López, por haberle quitado la vida a garrotazos y pedradas a don Carlos Maldonado Marín, de unos 48 años en la comunidad La Tablazón del municipio de Dipilto.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Carlos estaba ingiriendo licor con Moisés y Rubén, ya con sus taconazos adentro empezaron a discutir, y seguidamente, lo atacaron hasta quitarle la vida, después huyeron.

Agentes policiales al conocer del crimen se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles y tras un rápido operativo lograron capturar a los homicidas para que paguen por el delito cometido.