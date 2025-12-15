ENACAL intensifica monitoreo en laguna de Asososca ante posible «volteo térmico»

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) desplegó desde inicios de noviembre un operativo especial de vigilancia en la laguna de Asososca, principal fuente de abastecimiento para miles de hogares capitalinos. El monitoreo, que se extenderá hasta finales de enero, busca anticipar la aparición del fenómeno natural conocido como «volteo térmico», un evento cíclico que podría afectar temporalmente la calidad del agua que consumimos a diario.

ENACAL en alerta: expertos vigilan el agua que bebemos ante posible «volteo térmico» en laguna de Asososca

Técnicos especialistas realizan tres mediciones diarias de parámetros críticos como temperatura, oxígeno y conductividad del agua, según informó la institución en un comunicado oficial.

Este riguroso seguimiento permite a los expertos identificar con anticipación cualquier cambio en las condiciones de la laguna, que durante este periodo del año se vuelve especialmente vulnerable a alteraciones por los cambios climáticos propios de la temporada.

Un fenómeno natural

El «volteo térmico» es un fenómeno asociado directamente con los descensos bruscos de temperatura, que se registran entre noviembre y enero, provoca una reacción en cadena dentro del cuerpo lacustre.

Cuando la temperatura baja de manera significativa, las capas superiores e inferiores del agua se mezclan, provocando que elementos del fondo asciendan a la superficie.

La consecuencia más visible de este fenómeno es la transformación del agua en un llamativo color turquesa, acompañado de un característico olor a sulfuro que resulta inconfundible para quienes han trabajado por años en las instalaciones de bombeo.

Aunque es un proceso natural, este cambio obliga a ENACAL a tomar medidas de contingencia inmediatas, que incluyen la suspensión temporal del bombeo por algunas horas.

Esa interrupción se mantiene hasta que el fenómeno se disuelve de forma natural por efecto de la radiación solar y el viento, garantizando así que el agua que llega a los hogares mantenga los estándares de calidad.

Con este monitoreo preventivo, ENACAL busca asegurar una respuesta rápida y eficaz para minimizar cualquier interrupción en el suministro y garantizar la pureza del agua para los pobladores de Managua.