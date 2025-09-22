ENACAL instala moderno sistema de saneamiento en Las Calabazas, Matagalpa

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) informó este lunes que la construcción del sistema de saneamiento en la comunidad Las Calabazas del municipio de Ciudad Darío, Matagalpa, es ejecutado por el Gobierno con apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El proyecto avanza en un 95 por ciento permitirá mejorar las condiciones de vida de unos 3,500 ciudadanos de Las Calabazas. Se prevé el sistema inicie operaciones a inicios del 2026.

De acuerdo con una nota de prensa, una vez que el sistema entre en operación permitirá hacer la recolección, traslado y tratamiento eficiente de las aguas residuales, reduciendo de forma sustancial la cantidad de aguas grises corriendo por las calles.

Entre las obras realizadas está la instalación de 10 kilómetros de redes, 175 manjoles, planta de tratamiento, estación de bombeo y conexiones domiciliares.



