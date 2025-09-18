type here...
Sucesos

En Rivas: motociclista se mata al chocar ebrio contra un poste

Por Marjourie Robleto
De forma inmediata falleció el motociclista Douglas José Iglesias Espinoza, de unos 30 años de edad, debido a las graves lesiones que sufrió al perder el control e impactar contra un poste, la noche de este miércoles.

El accidente de tránsito se registró de la entrada a la hacienda San Felipe, 150 metros al oeste, en el barrio Popoyuapa de la ciudad de Rivas.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Douglas Iglesias Espinoza, habitaba en el barrio 19 de Julio, a donde será velado por sus familiares y posteriormente, el darán el último adiós en el campo santo de la zona.

