En menos de 2 horas, un carro volcado y dos motociclistas chocan en Paso a Desnivel de Carretera Norte

Con múltiples golpes y tremendo susto resultó el conductor del vehículo color negro, placa M 395-184, tras perder el control cuando se movilizaba a exceso de velocidad por el Paso a Desnivel Comandante Julio Buitrago en carretera norte, Managua, la noche de este sábado.

Informantes cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que, el conductor del vehículo andaba en estado de ebriedad, motivo por el que protagonizó el accidente vial.

“Solo escuchamos un fuerte golpe y al salir a ver qué pasaba miramos el carro llantas arriba sobre la valla de contención”, dijo un poblador de la zona.

En menos de dos horas, dos motociclistas protagonizaron un accidente de tránsito en otro tramo del Paso a Desnivel Julio Buitrago.

Las autoridades de la Policía Nacional investigan las causas de ambos accidentes de tránsito que por fortuna no dejaron personas fallecidas.