En Managua: enorme árbol cae sobre vehículo en marcha, conductora quedó viva para contarlo

La señora Mayte Benita Porras Pastora, de 53 años, resultó con golpes, heridas leves y una crisis nerviosa luego que un árbol de Nim cayera sobre su vehículo placa M 393-745, cuando se desplazaba por una calle del barrio San Sebastián, la tarde de este lunes.

El árbol cedió al momento que una llovizna acompañada de fuertes vientos azotó gran parte de la capital.

En la caída el enorme árbol se pasó llevando postes de tendido telefónico y de tendido eléctrico, dejando sin energía a las familias de la zona. Además, causó daños en el techo de la casa ubicada frente al árbol, gracias a Dios los habitantes de la propiedad resultaron ilesos.

Doña Mayte Porras fue sacada del vehículo por habitantes de la zona que enseguida hicieron el llamado a miembros de los Bomberos Unidos, quienes la revisaron y posteriormente, familiares de la afectada decidieron trasladarla a un centro hospitalario.

En tanto, trabajadores de las cuadrillas de la alcaldía se dieron a la tarea de cortar el enorme y frondoso árbol que quedó atravesado sobre la vía.