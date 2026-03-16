En dos operativos, fuerzas policiales incautan más de 2 kilos de cocaína en Managua y Rivas

En nuevos golpes al narcotráfico y el crimen organizado, la Policía Nacional logró ocupar 2 kilos con 50 gramos de cocaína en dos operativos realizados en Managua y Rivas.

El primer quiebre fue realizado de la rotonda de Bello Horizonte dos cuadras al sur y una cuadra al Este en el Distrito IV de Managua, a las dos con 30 minutos de la tarde del viernes 13 de marzo.

En el punto, oficiales perfilaron al sujeto Jimy Anix Pérez Ocampo, de 43 años, a quien le encontraron una bolsa conteniendo un paquete de cocaína, con un peso de 1 kilo con 50 gramos, por lo que fue capturado de inmediato.

Jimy Anix Pérez Ocampo detenido por posesión de drogas

El otro caso se registró en Popoyuapa, Rivas, a las 3 con 45 minutos de la tarde del sábado 14 de marzo.

En ese lugar, la Policía perfiló un carro Hyundai Accent color negro, donde viajaban Michael Anderson Araica Narváez, de 36 años; Jason Javier Fonseca Morales, de 31; y Ana Karina Cerrato Aguirre, de 23 años.

Detenidos Michael Anderson Araica Narváez, Jason Javier Fonseca Morales y Ana Karina Cerrato Aguirre

Durante el registro del vehículo, los agentes ocuparon un paquete con un kilogramo de cocaína además de tres teléfonos celulares y el automóvil en el que se movilizaban.

La policía presenta varias evidencias incautadas en una operación reciente

Según las autoridades, Michael Araica y Jason Fonseca tienen antecedentes delictivos.

Todos los capturados, junto con las evidencias, fueron puestos a la orden de las autoridades competentes.

