Atrapan a delincuentes que robaron 180 mil córdobas en acopio de café en Yalí

Con los nombres de Luis Humberto Rodríguez Tinoco, de 33 años, y Norvin Ramón Chavarría, de 29, fueron identificados los sujetos que fueron capturados la tarde de ayer luego de robar 180 mil córdobas de un acopio de café en Jinotega.

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El robo con intimidación fue cometido en el acopio del señor Ramón Ochoa Pérez, de 40 años, localizado en la comunidad San Antonio, de San Sebastián de Yalí.

Un trabajador le informó al productor Ramón Ochoa que los delincuentes llegaron portando armas de fuego cortas y después de realizar tres disparos sustrajeron el dinero de la gaveta de un escritorio.

Tras recibir la denuncia, la Policía inició labores de investigación, logrando localizar y arrestar a los delincuentes, quienes en las próximas horas serán puestos a la orden de las autoridades competentes.