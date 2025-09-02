En 7 días se registraron 1,252 accidentes con 40 lesionados en Nicaragua

La Policía Nacional informó este martes que entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto del año 2025 a nivel nacional ocurrieron un total de Un mil 252 colisiones con saldo de 40 personas lesionadas.

Los departamentos que registraron mayor ocurrencia de accidentes de tránsito son Managua, con 835; León, con 64; Matagalpa, 62; Masaya, 45; Estelí, 42; y Chinandega, con 32.

Los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito, son las motocicletas, con 332 unidades; automóviles, con 322; camionetas con 298, camiones, 143, buses con 71.

La subcomisionada Obando dijo que en el periodo comprendido del miércoles 1 de enero al domingo 31 de agosto del año 2025 se alcanzó una disminución de 7 personas fallecidas y 189 lesionadas en comparación con el mismo periodo del año 2024.

También en el reporte de este año, en comparación con el del año pasado, en 10 departamentos disminuyeron los accidentes de tránsito en los que hubo personas fallecidas.

Por otra parte, la Policía garantizó la regulación del tránsito y retenes en los 153 municipios del país.

Como resultado, se requisaron 8 mil 699 vehículos, se efectuaron 7 mil 155 pruebas de alcoholemia y 84 ciudadanos fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia.

Asimismo, 45 conductores fueron detenidos por manejar en estado de embriaguez y 876 licencias de conducir suspendidas por violación a las leyes de tránsito.

