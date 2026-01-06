En 2025 Nicaragua registra 38 fallecidos y 184 lesionados menos en accidentes de tránsito

La Policía Nacional dio a conocer este martes el reporte de accidentes de tránsito de 2025, informando que hubo una importante disminución de colisiones con víctimas en comparación con 2024, según informó la Comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas.

Comisionada Karen Obando

En el comparativo del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 se registraron 38 personas menos fallecidas y 184 personas menos lesionadas, respecto al año anterior.

En el informe, se detalla que el 58.5% de las colisiones del 2025 ocurrieron los días sábado, domingo y lunes. Además, el 62.4% de los accidentes de tránsito sucedieron entre la 1 de la tarde y las 12 de la medianoche.

Las principales causas fueron el giro indebido, invasión de carril, exceso de velocidad y el estado de ebriedad, refleja el 38.8%.

Asimismo, el reporte indica que los tipos de vehículo involucrados en hechos con fallecidos fueron: motocicletas, con 505 casos; camionetas con 136; camiones, 100; automóviles, 48; cabezales, 36; autobuses, 32, y otros vehículos con 46.

A nivel nacional las motocicletas representan el 55.9% de los muertos en accidentes de tránsito.

Las vías donde se registraron más muertes fueron las carreteras con 667 fallecidos y en las calles 236.

Como parte de las acciones preventivas se continuó fortaleciendo los controles en la vía utilizando alcoholímetros y radares de velocidad, la implementación de medidas de control y regulación del tránsito en 74 tramos de carreteras priorizados a nivel nacional.

También se continúa la capacitación dirigida a propietarios de buses y taxis enfocadas en seguridad vial y prevención de accidentes, ejecución de inspecciones mecánicas a unidades de transportes públicos y privados garantizando su óptimo funcionamiento.