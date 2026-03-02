El Tortuguero: Pleito después de partido de béisbol termina con un muerto y un herido

De varios balazos fue asesinado este fin de semana el señor Dervin Antonio Oporta Ocón, al verse involucrado en un pleito tras finalizar un partido de béisbol en la comarca Karahola sector San Ramón, en el municipio de El Tortuguero, en el Caribe Sur de Nicaragua.

Cazadores de noticias informaron que, al finalizar el partido, Dervin Antonio se quedó con varios amigos empinando el codo en un estanco, cuando por causas desconocidas se puso a discutir con un viejo enemigo que estaba en la misma cantina, identificado como Yoxi Amador Úbeda.

Los testigos dijeron que ambos hombres desenfundaron sus armas de fuego y se volaron balas, muriendo en el sitio Dervin Antonio mientras que Yoxi Amador quedo grave y fue llevado al centro de salud de la zona.

La policía de El Tortuguero ya está investigando la balacera que dejo a un hombre muerto y al otro grave en un centro asistencial, que, si se salva y es culpable, podría volarse varios años tras las rejas.

