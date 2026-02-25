El Tortuguero: Evangélicos se salvan de milagro al caer camión a barranco

Con diversas lesiones resultaron 25 evangélicos, dos de ellos de gravedad cuando el camión en que viajaban cayó a un barranco luego de concluir una jornada de evangelización.

El accidente ocurrió entre la comunidad de Walpapina y el caserío del Espavel, en el municipio de El Tortuguero, Caribe Sur.

Los lesionados fueron llevados al centro asistencial de El Tortuguero, de donde serían remitidos al hospital Ernesto Sequeira, de Bluefields.

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió cuando el pesado vehículo que ya había coronado una pendiente se fue de retroceso, por circunstancias desconocidas, se salió de la vía y cayó con las llantas hacía arriba en el barranco.

