El Salvador: Fallece joven nicaragüense en accidente de tránsito, familia pide apoyo

El luto embarga a una familia del departamento de Madriz tras el trágico deceso del joven Nelson Javier Casco Ruiz, quien perdió la vida el pasado jueves en la localidad de San Miguel, El Salvador.

Nelson Javier Casco Ruiz

El suceso ocurrió cuando Casco Ruiz se desplazaba en su motocicleta. Según relató su prima, Johana Carolina González, el joven fue impactado frontalmente por una camioneta que invadió su carril de forma repentina.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, Nelson Javier falleció mientras era trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el fuerte impacto.

El joven nicaragüense se encontraba en el país vecino desde hace apenas un mes, trabajando en una finca ganadera para ayudar a su familia y a su hija de 5 años, quien ahora queda en la orfandad.

Tras la tragedia, la familia enfrenta el dolor de la pérdida junto a la angustiante necesidad de repatriar sus restos hacia su tierra natal.

El costo del proceso de traslado se estima en 1,000 dólares, una suma que la familia, originaria de San José de Cusmapa y Ocotal, no posee.

«Hemos iniciado una colecta entre familiares, pero los recursos reunidos no son suficientes para cubrir los gastos», explicó González.

La madre del fallecido espera recibir el cuerpo en Ocotal para darle cristiana sepultura, pero el tiempo apremia y los fondos aún no se completan.

Ante esta difícil situación, la familia apela al corazón solidario de la población nicaragüense. Cualquier aporte económico, por pequeño que sea, será de gran ayuda para traer de regreso el cuerpo de Nelson Javier.

Para brindar su apoyo, puede comunicarse directamente con Johana Carolina González al número telefónico: 7603-1661.

