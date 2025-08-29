El baterista José Antonio Hooker Ugarte pasa a la presencia del Señor

El músico nicaragüense José Antonio Hooker Ugarte pasó a otro plano de vida en la ciudad de Managua, ayer jueves.
Hooker Ugarte fue baterista y anduvo en varios grupos musicales del país entre estos Tierra Fértil.
Su vela se realizó anoche en la que fue su casa de habitación ubicada de donde fue La Danto, 6 cuadras al lago y cuadra y media abajo en barrio La Primavera.
Su sepelio se realizará hoy viernes a las 4 de la tarde en el cementerio Caminos del Cielo, en la comarca Sabana Grande, en Managua.
Por el acompañamiento en este difícil momento, agradecen sus hijos Jimmy, Meyling y Darwin.
Descanse en la Paz del Señor, el músico nicaragüense José Antonio Hooker Ugarte.