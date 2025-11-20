Ejército de Nicaragua retienen a varias personas que realizaban actos ilegales en Río San Juan

El Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua reportó este jueves los resultados de sus servicios operativos realizados del 10 al 19 de noviembre de 2025 en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.

Como resultado de una de las operaciones, en la comunidad de Boca de San Carlos, se retuvo a 9 ciudadanos nicaragüenses que trasladaban medios destinados a labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Por otra parte, en la comunidad de Las Cruces, se ocuparon medios para minería ilegal, cuyos sujetos se dieron a la fuga.

Asimismo, en la comunidad de Aguas Frescas, fueron retenidos los pinoleros Roberto Valdivia López y Jairo Nelson Rivas Pérez, quienes ingresaron al país por un paso no habilitado desde Costa Rica, trasladando ilegalmente 43 semovientes.

En la comunidad de Las Tiricias se retuvo nuevamente a Roberto Valdivia López, a quien se le ocupó 1 motosierra con la que pretendía realizar despale sobre la ribera del Río San Juan.

Los retenidos, la motosierra, los semovientes y demás medios ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.



