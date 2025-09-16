Ejército de Nicaragua retiene a varias personas y recupera semovientes robados en Río San Juan

El Ejército de Nicaragua, a través de su Destacamento Militar Sur, llevó a cabo operaciones que dejaron varias personas retenidas y semovientes recuperados, entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre en el departamento de Río San Juan.

Operativos del Ejército en Río San Juan contra delitos

En la comunidad de Entrada Las Minas, en El Castillo, se detuvo a Esteban Díaz Gómez, Vicente Dávila Leiva, Yader Eliezer Díaz Zeledón y Darwin Bianey Díaz Zeledón.

Estos ciudadanos nicaragüenses ingresaron al país por un paso no autorizado, provenientes de Costa Rica, con medios que pretendían utilizar en minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

En la comunidad de Boca de Sábalos y en el municipio de El Castillo, se retuvo a Oscar David Mairena, Dylan Daniel Bonilla Segura y Martin Arnulfo Pérez, quienes estaban circulados por diversos delitos.

En la comunidad de La Pizota, en El Almendro, se recuperaron 18 semovientes que estaban siendo trasladados por individuos que huyeron al notar la presencia de las tropas.

En El Castillo, se retuvo a Norving José Torres Cardoza y José David Binns Álvarez, quienes se dedican a la venta ilegal de tierras en la ribera del río San Juan.

Todos los retenidos, semovientes y medios ocupados fueron entregados a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

