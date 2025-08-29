Ejército de Nicaragua retiene a varias personas en actividades delictivas en el departamento de Río San Juan

Entre el 19 y el 27 de agosto, el Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua, reportó la retención de varias personas y la ocupación de medios utilizados para actividades ilegales en los municipios de San Juan de Nicaragua y El Castillo, en el departamento de Río San Juan.

Entre los resultados más destacados se encuentra la retención de Eddy José Rosales Jarquín en la comunidad Siempre Viva, a quien se le ocupó un arma de fuego sin la documentación reglamentaria.

También se retuvo en Boca de San Carlos, a Santos Daniel Jarquín y Félix Vanegas Picado, quienes utilizaban cuatro motosierras y un rotomartillo para la tala ilegal.

Igualmente fueron retenidos Santos Teodoro González, Ronald Enrique Obando Obando y Nilton Alexander Guzmán Díaz en Las Cruces y Boca de Sábalo, por transportar mercadería de contrabando y poseer equipo de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Asimismo, el Ejército reportó la retención en el sector de Aguas Frescas, de Juan Eliseo Gil López quien se encontraba circulado por la policía por diversos ilícitos.

Todos los retenidos, junto con las armas, moto-sierras, la mercadería y demás medios ocupados, fueron entregados a las autoridades competentes para su debido proceso.