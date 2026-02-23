Ejército de Nicaragua retiene a 3 personas con que metieron ilegalmente al país 105 quintales de cemento

Israel Herrera Jiménez, de 75 años, Nery Santos Balladares Arauz, de 69 y Gloria María Herrera son los tres ciudadanos retenidos por efectivos del Primer Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, tras ser interceptados ingresando al país con un cargamento ilegal de cemento.

Detenidos en Nicaragua por tráfico ilegal de cemento

La operación militar tuvo lugar el pasado 20 de febrero de 2026 en la comunidad de Teotecacinte, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia.

Los ciudadanos fueron sorprendidos cuando utilizaban un paso fronterizo no habilitado para introducir 105 bolsas de cemento procedentes de Honduras hacia territorio nicaragüense.

Al momento de la inspección, las autoridades confirmaron que los retenidos se movilizaban en dos camiones en los que trasladaban el cargamento de manera ilegal.

Tanto las personas como el producto y los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el debido proceso legal.