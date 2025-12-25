Economía de Nicaragua acelera su ritmo PIB crece 6.8%

El Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que la economía nacional registró un fuerte dinamismo entre julio y septiembre de 2025, alcanzando un crecimiento interanual del 6.8%.

Esta cifra supera el 5.0% reportado en el trimestre anterior, elevando el crecimiento acumulado del año al 4.9%.

El auge económico fue impulsado principalmente por el sector construcción con un crecimiento del 28.2%; Minería, con 25.1%; Comercio, con 11.3%, y Hoteles y Restaurantes, con un 9.0%.

Desde el enfoque del gasto, el crecimiento se debió al aumento de la demanda interna.

El consumo de las familias creció un 5.7%, mientras que la inversión fija en maquinaria e infraestructura, se disparó un 30.6%, reflejando una mayor confianza en el mercado nacional.

Finalmente, el BCN detalló que el PIB promedio anual se sitúa en un sólido 4.5%, consolidando la tendencia de recuperación y estabilidad económica del país en 2025.

