Dueño de bar es asesinado por desconocido en San José de Bocay

El ciudadano Marlon Antonio Mairena Tinoco, de 42 años, fue ultimado a balazos por un sujeto desconocido en la comarca Las Golondrinas, de San José de Bocay, Jinotega.

El crimen sucedió la noche del sábado, luego de que Mairena Tinoco decidió cerrar las puertas de su bar en donde el pistolero y otro sujeto estuvieron ingiriendo licor durante varias horas.

Pobladores del sector indicaron que en cuanto los sujetos iban saliendo del negocio, uno de ellos le expresó a Mairena: “hasta aquí llegaste hijo de p…” y acto seguido le realizó dos disparos que acabaron con su existencia.

La esposa de la víctima dijo a su cuñado Oscar Alberto Espinoza Tinoco que era la primera vez que miraban a esos hombres llegar al bar, por lo cual ignoran las causas por las cuales decidieron matar a Marlon Mairena Tinoco.

El caso está siendo investigado por las autoridades policiales para tratar de identificar y capturar a los criminales.

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