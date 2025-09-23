Dos varones acaban con sus vidas en menos de 24 horas en Matagalpa y Boaco

El ciudadano de apellidos Montoya Amador de 18 años de edad, se privó de su existencia por la vía de la asfixia mecánica por motivos que se llevó consigo a la tumba.

La desgracia ocurrió la noche del pasado lunes en la casa de habitación de Montoya Amador, situada en la calle Santana en el departamento de Matagalpa. El cuerpo fue encontrado por su abuelita, por lo que de inmediato alertó a las autoridades policiales.

En otra información similar…Una persona de sexo masculino, de identidad desconocida y de unos 24 años de edad, puso un alto a su vida, por la vía de la asfixia mecánica, supuestamente, después de pelea con su pareja sentimental, en la comunidad Tierra Azul de la ciudad de Boaco.

