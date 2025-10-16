Dos primos le quitaron la vida a jugador de baloncesto en Bluefields

Maycol Tayshan Sambola West, de 19 años, y su primo de iniciales K.K.B.M., de 15, fueron presentados hoy jueves, como los autores del crimen del jugador de baloncesto Luis Francisco Flores González, de 18 años.

Luis Francisco Flores González, de 18 años

El crimen ocurrió el pasado martes, en las inmediaciones del Parque Reyes, en el barrio Central de Bluefields, Caribe Sur.

Según el informe presentado en la delegación policial de Bluefields, el crimen fue motivado por rencillas personales entre los involucrados.

QUINCEAÑERO CLAVÓ ESTOCADA

Maycol Tayshan Sambola West

Las investigaciones revelan que el día del suceso, los homicidas siguieron varias cuadras a su víctima y lo alcanzaron en el Parque Reyes.

En el sitio, Maycol Sambola sujetó a Luis Flores para inmovilizarlo, y luego el quinceañero le asestó una puñalada en el tórax, causándole una muerte casi inmediata.

Minutos después, en tiempo record, los autores del crimen fueron capturados por la policía de Bluefields en el barrio Ricardo Morales Avilés, pocas horas después del lugar del hecho.

PRISIÓN PREVENTIVA

Como parte del proceso judicial en su contra, los implicados ya están bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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