Dos personas resultan lesionadas al impactar su automóvil contra la parte trasera de un furgón en Rivas

Con heridas en el rostro y diversos golpes resultaron, Henry Santana y Rosa Ortiz, al impactar anoche en su auto contra la parte trasera de una rastra en el kilómetro 94 y medio de la carretera Sur, frente a la comunidad de Tierras Blancas, en Belén, Rivas.

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió luego que Henry, el conductor del auto, no guardó distancia, mientras conducía a exceso de velocidad.

Carolina López, testigo del hecho, dijo que en el sitio donde ocurrió el accidente hay un retén porque están reparando la carretera, y el automovilista no mantuvo la distancia ni la velocidad adecuada pegando con la parte trasera del furgón.

A causa del impacto, la parte delantera del auto quedó metida debajo de la rastra, por lo que personas del sector fueron a ayudarles porque los ocupantes estaban sangrando abundantemente, principalmente en la cara.

Los lesionados fueron llevados de emergencia al hospital Garpar García Laviana de la Ciudad de Rivas.

En tanto agentes de tránsito de la Policía Nacional investigan el percance vial.

