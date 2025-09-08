Dos personas mueren en accidente de motocicleta en Ocotal, Nueva Segovia

En el Hospital Héroes de las Segovias, en la ciudad de Ocotal, murieron la noche de ayer domingo Germán José Zeledón Benson, de 32 años, y José León Pérez Cornejo, de 38, víctimas del trauma craneal sufrido en horas de la mañana al accidentarse en motocicleta.

Trágico accidente en Ocotal: dos mueren en motocicleta

La información preliminar del hecho indica que German José manejaba a exceso de velocidad su motocicleta, en la que llevaba de pasajero a José León Pérez Cornejo, de 38 años, cuando perdió el control e impactaron contra un muro en las cercanías del cementerio municipal de Ocotal.

Ambos fueron llevados de urgencia al hospital Héroes de Las Segovias, en donde primero murió German José y una hora después su amigo José León, pese al esfuerzo medico por salvarles la vida.

El hecho es investigado por la policía de Ocotal.

