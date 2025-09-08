type here...
Dos personas mueren en accidente de motocicleta en Ocotal, Nueva Segovia

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el Hospital Héroes de las Segovias, en la ciudad de Ocotal, murieron la noche de ayer domingo Germán José Zeledón Benson, de 32 años, y José León Pérez Cornejo, de 38, víctimas del trauma craneal sufrido en horas de la mañana al accidentarse en motocicleta.

Trágico accidente en Ocotal: dos mueren en motocicleta
La información preliminar del hecho indica que German José manejaba a exceso de velocidad su motocicleta, en la que llevaba de pasajero a José León Pérez Cornejo, de 38 años, cuando perdió el control e impactaron contra un muro en las cercanías del cementerio municipal de Ocotal.

Ambos fueron llevados de urgencia al hospital Héroes de Las Segovias, en donde primero murió German José y una hora después su amigo José León, pese al esfuerzo medico por salvarles la vida.

El hecho es investigado por la policía de Ocotal.

