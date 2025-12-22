Dos personas lesionadas al ser impactadas en motocicleta por camioneta en la ciudad de Estelí

Los jóvenes Margarita Talavera, de 24 años, y Engel Josué Espinoza, resultaron lesionados luego que la moto en que viajaban fue impactada de frente por una camioneta en la nueva calle adoquinada situada entre los barrios Carlos Núñez y Estelí Heroico, en el Diamante de las Segovias.

Accidente de moto deja dos jóvenes heridos en Estelí

Margarita Talavera es habitante del barrio 14 de Abril y sufrió lesiones graves cuando la moto que conducía fue colisionada por la camioneta Toyota color azul placas ES 31-772 manejada por Denis Antonio López quien aseguró que no pudo evitar el accidente.

Al lugar se presentaron paramédicos de la Cruz Blanca quienes después de atender a la joven en el sitio la trasladaron al hospital San Juan de Dios de Estelí.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional también llegaron al lugar para investigar los pormenores del accidente.

